Lady Gaga e seu vestido de carne chocam defensores dos animais

A estrela pop americana Lady Gaga escandalizou nesta terça-feira os defensores dos direitos dos animais depois de ter usado, durante a cerimônia de entrega dos MTV Awards, no domingo, um vestido de carne crua.







A cantora de 24 anos, conhecida por sua extravagância e por seus 'hits' planetários, foi o centro das atenções no domingo em Los Angeles, ao abocanhar oito prêmios e subir no palco usando um vestido feito com pedaços de carne crua.









