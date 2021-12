Lady Gaga e Justin Bieber se aproximam de 1 bilhão de acessos no YouTube

Lady Gaga e Justin Bieber se aproximam de um marco importante na nova indústria musical: quase 1 bilhão de acessos no YouTube.







Lady Gaga deve passar de 1 bilhão de acessos por volta de 20 de outubro, se continuar no ritmo atual, de acordo com David Birch, diretor de comunicações da TubeMogul. Apenas em setembro, seus vídeos foram vistos quase 1,8 milhão de vezes por dia.









