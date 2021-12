Lady Gaga domina premiação da MTV

"Bad Romance" de Lady Gaga foi o vencedor na noite de domingo na categoria de melhor vídeo do ano no Video Music Awards, a premiação da MTV americana, o que confirmou o status de atual rainha do pop da cantora.

Lady Gaga faturou oito prêmios no VMA. Na festa, fiel a seu estilo, a cantora desfilou uma série de vestidos.





Durante a premiação, a cantora revelou o nome de seu novo álbum, "Born this way", e cantou um trecho da música título do trabalho.

"Prometi que se ganhasse anunciaria o nome do meu álbum", disse.

A cantora também foi a vencedora em categorias como melhor videoclipe pop, melhor videoclipe de artista feminino e melhor colaboração.

Ela agradeceu aos fãs, que chama carinhosamente de "pequenos monstros".

O outro grande vencedor da noite foi o rapper Eminem, que levou as estatuetas de videoclipe de hip hop e de artista masculino, além de ter feito a apresentação de abertura da festa com "Not Afraid".

Na categoria de artista revelação, o vencedor foi o ídolo adolescente Justin Bieber.

Apesar da festa para os videoclipes, a MTV americana exibe cada vez menos vídeos dos artistas, dando prioridade aos lucrativos "reality shows".

adblock ativo