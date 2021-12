Lady Gaga confirma show no Rock in Rio 2017

Lady Gaga fará um show no Brasil este ano, no dia 15 de setembro, no Rock in Rio. A informação foi confirmada pelos canais oficiais do festival e da cantora, na manhã desta segunda-feira, 6.

"Interrompemos a nossa programação por motivos de LADY GAGA NO ROCK IN RIO!!", diz um tweet da Universal Music BR, na manhã desta segunda.

Na aba "tour" do site oficial da cantora também aparece a data confirmada. É a única apresentação de Lady Gaga na América do Sul, por enquanto.

Gaga está em alta por conta de sua apresentação no intervalo do Super Bowl, neste domingo, 5.

