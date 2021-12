Lady Gaga chega ao Rio e causa 'frisson'

A cantora norte-americana Lady Gaga, de 26 anos, chegou nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro, onde vai iniciar sua turnê brasileira. O primeiro show será só na sexta-feira (9), no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca (zona oeste), mas ao chegar a cantora já causou frisson: apareceu só de calcinha na varanda do hotel, distribuiu lanches personalizados e postou elogios aos fãs no Twitter. Depois do show no Rio, Lady Gaga vai cantar no estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 11, e em Porto Alegre, no dia 13.

A cantora estava na Colômbia, onde fez show na terça-feira (6) e em seguida viajou para o Brasil em seu jatinho. Ela desembarcou no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), no início da manhã, e foi de helicóptero dali até o heliponto da Lagoa, na zona sul, e de carro até o hotel Fasano, em Ipanema (zona sul), onde está hospedada.

Ao chegar ao hotel, em um carro Volvo branco escoltado por sete batedores, a cantora abriu o vidro do veículo e mandou beijo para os fãs. Dezenas deles passaram a madrugada na frente do Fasano à espera da popstar, que chegou usando sapato de salto alto, camiseta jeans de manga comprida e bandana. Lady Gaga está instalada na suíte Deluxe, de 150 m2, a mesma que Madonna ocupou em 2010. Logo depois de se acomodar, a cantora lançou flores, biscoitos e pipoca pela janela para seus fãs, que são chamados "little monsters" (pequenos monstros).

Depois Lady Gaga usou o Twitter para saudar os fãs brasileiros, que colocaram a expressão "Welcome to Brasil Gaga" entre os trending topics do dia. "Oi galera! In Rio", escreveu ela, continuando em inglês: "My beautiful fans are wearing leather & bandanas in the sun, gorgeous smiles & fists in the air! I hear u!" (Meus lindos fãs estão usando couro e bandanas no sol, sorrisos maravilhosos e punhos para o alto. Eu estou ouvindo vocês!). "Im sending you hamburgers, fries and coke. I love you monsters" (Estou enviando hambúrgueres, batatas e Coca-Cola. Amo vocês, monstros). "Brazil, there's hundreds @ hotel and this is what the f*ck its all about, revolution through music. Get ready to party at the show in 2 days". (Brasil, há centenas no hotel e é disso que se trata, revolução através da música. Vamos fazer a festa no show em dois dias").

Pelo Twitter, Lady Gaga já havia comemorado a reeleição de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos ("Parabéns, senhor presidente Barack Obama. Estamos muito orgulhosos de sermos americanos") e anunciado que, após a passagem do furacão Sandy, vai doar US$ 2 milhões para a reconstrução de Nova York, onde ela nasceu.

À tarde, Lady Gaga surgiu na varanda de sua suíte vestindo apenas uma calcinha preta e usando uma toalha para cobrir os seios, enquanto tomava água de coco. Depois, ela foi para a piscina do Fasano, usando um biquíni azul tomara-que-caia. Mais tarde, assessores distribuíram lanches para os fãs que permaneciam na frente do hotel. O pacote tinha um cartão onde se lia: "To my little monster / From Gaga" (Para meu pequeno monstro, de Gaga).

