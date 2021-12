Lady Gaga cantará em português em seu novo álbum

Lady Gaga cantará em seis idiomas em seu próximo álbum, "Born this Way", inclusive em português, segundo o representante da cantora, Ralph Simon.



"Ela cantará em mandarim, espanhol, português e em híndi, e também quero que grave uma versão em russo", disse Simon em entrevista à agência russa RIA Novosti.



O novo álbum de Lady Gaga chegará ao mercado em maio, mas os fãs da cantora poderão ouvir seu primeiro single a partir de fevereiro.



Com "Born This Way", Lady Gaga tentará agradar ainda mais seu enorme público internacional que na atual turnê, "The Monster Ball", tem lotado os shows da cantora.



Simon sugeriu à artista que gravasse um de seus sucessos em russo para o ano que vem.



"Há uma multidão de jovens na Rússia que ficará encantada de escutar Lady Gaga em seu idioma", ressaltou o cantor.



Essa não é a primeira vez que a cantora coloca outros idiomas além do inglês em suas músicas. Na introdução do clipe de "Paparazzi", do álbum "The Fame" (2008), Lady Gaga arriscou algumas palavras em sueco.

