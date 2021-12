Lady Gaga anuncia data de lançamento de novo disco no Twitter

A cantora Lady Gaga, que havia prometido um anúncio sobre seu novo álbum "Born This Way" para a meia-noite do dia 31 de dezembro no Twitter, cumpriu com a promessa. Gaga anunciou no microblog a data de lançamento do novo disco, 23 de maio, e ainda uma foto, que pode ser a capa de "Born This Way".







A primeira música, que dá nome ao álbum, será lançada como single no dia 13 de fevereiro.









