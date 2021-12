'Laboratório de Estilo' estreia no Discovery Home&Health

Altamente visual e, por isso, atraente aos olhos do público, programa de transformação física na linha do "antes/depois" é uma tentação para os canais de TV. Daí que o Discovery Home&Health lança nesta quarta-feira, 18, a série Laboratório de Estilo, uma produção nacional, feita pela produtora Conspiração, dentro da faixa Quartas da Beleza. À reportagem, o apresentador da cena, Felipe Montanari, jura que não se trata de mais do mesmo. "Programa de transformação tem um monte, o nosso não se resume a isso".

Com duas temporadas gravadas em 20 dias, a série tratou de revolucionar o visual de mulheres que se sentiam fragilizadas ou mal interpretadas por equívocos de figurino, cabelo, maquiagem e, até alguma postura. Um time de especialistas então entra em campo para analisar o perfil psicológico de cada uma e, a partir disso, reformá-las, no melhor sentido, e deixar dicas que prolongassem o efeito daquele dia de princesa. "Não é uma transformação que vale só para o programa, elas saem de lá com dicas baseadas no que são. Se quer valorizar os olhos, por exemplo, e a sua boca é grande, não use batom muito forte", fala Montanari.

No ar, cada participante tomará um episódio. As transformadas vão sempre acompanhadas de alguém, que em geral se encarrega de contar à produção do programa detalhes que a própria personagem não revelou. No final, a acompanhante também ganha uma repaginada rápida. A promessa é encontrar a fórmula de beleza ideal para ela, levando em conta sua personalidade e aspirações. E há a aposta que o público do lado de cá da tela se impressione com as viradas, mas também aproveite para si uma série de dicas.

O Discovery Home&Health exibirá a primeira temporada agora e deixará a segunda safra para 2014, em data a definir. Laboratório de Estilo vai ao ar toda quarta-feira, 22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

