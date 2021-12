Kylie Jenner se veste de Christina Aguilera na festa de aniversário da cantora

Christina Aguilera comemorou o aniversário de 36 anos no sábado, 10, com uma festa à fantasia, mas quem roubou a cena foi Kylie Jenner, que se vestiu dela mais uma vez.

No Halloween, a socialite usou um look inspirado no clipe 'Dirrty', lançado em 2002. Para não repetir a roupa, ela modificou a fantasia, que agora recebeu a cor amarela.

Em seu Snapchat, Kylie disse que o look foi um pedido da cantora. "Quando Xtina quer que você se vista de Xtina para o aniversário dela, você faz!"

Happy Birthday @xtina !!!!!! 💋💋💋 A video posted by Kylie (@kyliejenner) on Dec 10, 2016 at 9:57pm PST

