Kurt Cobain era "desesperado pela fama", diz Courtney Love

O cantor Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, era tão ansioso pela fama que enviou cartas a todas as grandes gravadoras pedindo para ser contratado. Quem garante é sua viúva, Courtney Love, em uma nova minissérie da emissora de TV National Geographic.

"Ele estava desesperado para ser a maior estrela do rock do mundo", disse Love em entrevista à série "The '90s: The Last Great Decade".

O depoimento da cantora, que é ex-vocalista do grupo Hole, contradiz a imagem que Cobain projetava em suas próprias entrevistas.



O autor do hit "Smells Like Teen Spirit" sempre demonstrou ter desinteresse na fama e seu status de celebridade foi uma das razões relatadas por ele para cometer suicídio, em abril de 1994.

"Eu sou muito teimoso para comprometer nossa música ou nos tornarmos grandes estrelas do rock", diz Cobain em vídeos de arquivo usados na série. "Eu não me sinto assim."

Mesmo depois do Nirvana ter assinado com a Geffen, uma das grandes gravadoras americanas, o líder da banda manteve a imagem de que não se importava com a fama. Para isso, entre outras coisas, ele fazia questão de falar sobre grupos independentes que eram pouco conhecidos do grande público, frequentemente levando-os para tocarem juntos em turnês.

Love, por outro lado, garante que o roqueiro não era assim na vida pessoal.

"Ele escreveu para todas as gravadoras grandes e pequenas, 'nós pagaremos. Deixe-nos estar na sua gravadora'", afirmou. "Mas ele fazia parecer que [a fama] foi imposta sobre ele contra sua vontade."



Ouça "Smells Like Teen Spirit", um dos maiores sucessos do grupo:

