Kim Kardashian e Cristiano Ronaldo têm jantar romântico, afirma revista

A modelo e atriz americana Kim Kardashian e o jogador português Cristiano Ronaldo foram vistos recentemente dividindo uma mesma mesa em um restaurante de Madri, informou hoje a imprensa americana. Segundo informações passadas por uma fonte próxima a Kim à revista americana "UsMagazine", o casal teve um jantar romântico na segunda-feira da semana passada no restaurante El Dorado.



Testemunhas citadas pela publicação garantem que os dois foram vistos se beijando e em um momento "muito afetuoso". As fotografias mostravam Kim, de 29 anos, e Ronaldo, de 25, saindo do restaurante separadamente em direção à residência do jogador do Real Madrid, onde a moça passou várias horas.



adblock ativo