Kevin Spacey e Sam Mendes trabalharão juntos no teatro

Eles já conquistaram o Oscar juntos, com "Beleza Americana". Agora, o ator Kevin Spacey e o diretor britânico Sam Mendes estão se unindo de novo para uma produção teatral transatlântica de "Ricardo III", de Shakespeare, informaram produtores na quinta-feira. Spacey, de 51 anos, interpretará o protagonista da peça que trata do curto reinado do tirano inglês. Versões memoráveis tiveram Laurence Olivier e Ian McKellen no papel principal.

