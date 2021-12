Kelly Preston, mulher de John Travolta, anuncia que está grávida

Um ano e meio depois da morte do filho mais velho de John Travolta e Kelly Preston, o casal revelou à revista americana "People" que a atriz espera um bebê.



Travolta, de 56 anos, e Preston, de 47, perderam em janeiro do ano passado Jett, que foi achado inconsciente no banheiro de seu quarto em um hotel das Bahamas. O casal tem outra filha, Ella Bleu, de 10 anos.

