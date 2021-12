Kelly Key vem à Bahia para fazer show em hotel na Praia do Forte

Kelly Key vem à Bahia no dia 24 de julho para se apresentar em uma festa organizada pelo Complexo Iberostar, em Praia do Forte. O show faz parte da programação de férias do hotel e será exclusivo para hóspedes que terão de pagar entre R$ 508 (apartamento duplo) e R$ 762 (apartamento single), por um mínimo de quatro noites em sistema all inclusive.

Canções mais conhecidas dos álbuns anteriores – “Kelly Key” (2001), “Do Meu Jeito” (2003), “Kelly Key” (2005), “Por Que Não?” (2006), “Pra Brilhar” (2008), – também estarão no repertório.

