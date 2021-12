Keith Richards lança a primeira música do disco solo. Eis uma notícia que não é divulgada há 23 anos. Desde Main Offender, de 1992, o lendário guitarrista do Rolling Stones não lança um álbum sob seu próprio nome. Crosseyed Heart encerrará o jejum.

A nova canção, chamada Trouble, lançada nesta quinta-feira, 16, é um aperitivo para que os fãs entendam como é a música criada por uma das maiores lendas do rock mundial, ainda na ativa aos 71 anos - qualquer conhecedor da história do guitarrista não acreditaria que ele chegaria a essa idade ainda capaz de produzir com qualidade.

Trouble, contudo, esbanja qualidade. É roqueira na essência, barulhenta e lo-fi. Um riff de blues bem característico de Richards, com essa sujeira intencional, apimenta a canção enquanto a voz do músico, gasta pelo tempo e pelos abusos, escorre lentamente por versos como "Just because I can't see ya, see ya anymore / That's because, honey, you're doing two to four," he sings, before cracking in the the next verse, "I could get you off the hook / but I know when I get you out, I won't get a second look".

Crosseyed Heart, que chega às lojas no dia 18 de setembro, traz ainda a dueco com Norah Jones (em Illusion) e participações de Spooner Oldham (Lovers Plea), Aaron Neville (Nothing on Me) e Larry Campbell (Robbed Blind). Bobby Keys, antigo saxofonista do Stones, morto em dezembro de 2014, gravou no disco e seus registros estão presentes em músicas como Amnésia e Blues in the Morning.

Pedro Antunes | Estadão Conteúdo Keith Richards lança 'Trouble', primeira música do novo disco solo

