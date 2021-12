Katy Perry é a artista que mais vendeu música digital

A cantora americana Katy Perry se tornou na semana passada a artista que mais vendeu na história da música digital, com 72 milhões de singles comercializados pela internet. O número supera em 20 milhões os da segunda colocada, a cantora Rihanna. O anúncio foi feito na última quarta-feira (26) pela RIAA (Recording Industry Association of America), organização que representa as gravadoras dos Estados Unidos.

A entidade ainda entregou um certificado a Katy Perry para homenageá-la pela marca. Em terceiro lugar está mais uma cantora, Taylor Swift. Ela já vendeu 51 milhões de músicas pela internet. A RIAA começou a monitorar as vendas de discos de vinil em 1958, com o programa Gold & Platinum, que busca medir o sucesso comercial de uma gravação.

Desde 2004, o programa premia artistas anualmente por suas vendas de música on-line e, desde o ano passado, passou a monitorar também as execuções de faixas via streaming (transmissão pela internet), em serviços como o Spotify e o Rdio. Entre os hits mais vendidos de Perry, estão músicas como "I Kissed a Girl" e "Hot N Cold" (de seu primeiro disco pop, "One of the Boys", de 2008) e "Dark Horse" e "Birthday" (de seu álbum mais recente, "Prism", lançado no ano passado).

O presidente da RIAA, Cary Sherman, disse em cerimônia realizada em Washington que a cantora é uma "força que deve ser reconhecida" na indústria fonográfica. "Ela engloba tudo que é necessário para uma verdadeira superstar global: o talento musical, a energia extraordinária e o carisma genuíno, além de uma conexão intrínseca com seus fãs", afirmou Sherman. "O prêmio é um reconhecimento ao seu compromisso profundo com essas qualidades e com sua música, que a levou a essa marca histórica."

