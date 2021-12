Kate Middleton visita elenco da série 'Downton Abbey'

A duquesa de Cambridge Kate Middleton visitou nesta quinta-feira, 12, os estúdios onde é filmada em Londres a bem-sucedida série Downton Abbey, que é uma das favoritas da esposa do príncipe William.

Kate, que está grávida de oito meses, assistiu à filmagem de um capítulo da sexta temporada da série, que estreou em 2010 e é transmitida em mais de 250 países.

A duquesa, que usava um casado de cor creme, e William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, são reconhecidos fãs de Downton Abbey, a série da emissora ITV com mais audiência no Reino Unido e que é filmada nos estúdios Ealing.

Nestes estúdios, Kate, que foi recebida pela produtora executiva, Liz Trubridge, conheceu alguns dos atores protagonistas, como Maggie Smith (condessa de Grantham), Phyllis Logan (a senhora Hughes), Robert James-Collier (Thomas Barrow), Sophie McShera (Daisy Mason) e Lesley Nicol (a senhora Patmore).

A duquesa não é a única figura famosa que visitou o célebre elenco, pois no começo de março, durante uma visita de Estado do presidente do México, Enrique Peña Nieto, ao Reino Unido, sua esposa, Angélica Rivera, foi aos estúdios para presenciar ao vivo a gravação de um capítulo.

Em dezembro, o ator americano George Clooney participou em um curta-metragem especial de nove minutos da série, encarnando Lorde Hollywood.

