Karol Conká e Conceição Evaristo são atrações do evento 'Mulher com a Palavra'

Uma conversa franca sobre o que significa ser feminista com a presença de grandes mulheres - é isto que promete o evento Mulher com a Palavra, que estreia sua terceira edição nesta terça-feira, 29, às 20h, no Teatro Castro Alves. Trazendo a rapper Karol Conká e a escritora Conceição Evaristo para o palco, a hashtag #feminismos! é o tema da noite.

O uso do plural no tema é proposital e procura representar os diferentes grupos sociais que existem dentro da luta por igualdade. Com a inclusão de pessoas de diferentes classes, raças e sexualidades, não é possível falar em apenas uma luta.

O Mulher com a Palavra foi produzido pela Maré Produções Culturais em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres e tem direção artística de Dayse Porto. Nomes como Elza Soares, Taís Araújo, Camila Pitanga, Zélia Dunkan, Preta Gil e MC Carol já palestraram no evento.

À primeira vista, Karol Conká e Conceição Evaristo são mulheres com muitas diferenças – a primeira tem 31 anos, a segunda, 71. Enquanto Conká, curitibana, é rapper, Evaristo, mineira, é escritora. Mas a semelhança entre elas é bem explicada por Conceição: "O que temos em comum é a nossa condição de mulher negra. As linguagens podem ser diferentes, mas ambas carregamos uma mesma herança de luta".

Essa herança se manifesta nas obras das duas artistas, que costumam pautar questões da vida feminina em suas obras. A antologia Insubmissas lágrimas de mulheres (Editora Malê) é um dos exemplos do protagonismo feminino na obra de Conceição – no livro, os 13 contos têm mulheres negras como personagens principais. Já Conká explica que, mesmo antes se reconhecer como feminista, sua carreira foi vista desta maneira.

"Quando eu lancei meu (primeiro) álbum, as pessoas começaram a me chamar de feminista. E eu nem sabia direito o que era. Fui pesquisar e conversar com pessoas informadas e me identifiquei, percebi que sempre fui".

Para as duas, o exemplo familiar foi o ponto de partida no reconhecimento das desigualdades entre homens e mulheres. "A minha vivência vem de ver a conduta da minha mãe e das minhas tias. O feminismo delas foi construído no sabor da luta, nas atitudes diárias", diz Conceição.

E quanto ao feminismo que se manifesta nas redes sociais, como sugere a hashtag do tema? "A minha relação (com este feminismo) é pouca, porque não costumo usar muito. Mas eu não menosprezo o valor e o alcance que tem qualquer texto nas redes sociais", comenta a escritora.

Conká também reafirma o poder da internet, mas com ressalvas. "É positivo as pessoas falarem de feminismo na internet. Mas o que acontece é às vezes as pessoas falam coisas lá, e não agem da mesma forma no dia a dia. Qual a sua postura no cotidiano?".

O evento de hoje será uma verdadeira conversa entre gerações. "Vai ser uma honra. Eu sou apenas um embrião ao lado dela", brinca Karol Conká, se referindo à parceira de palco. A diferença de idade, porém, se apaga em face a uma busca comum: a igualdade. Conceição resume bem isto: "Houve, sim, conquistas. Mas elas têm que ser renovadas. Pode mudar a linguagem, mas a luta perdura".

