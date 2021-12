Karl Lagerfeld não encerra desfile da Chanel pela primeira vez em mais de 30 anos

Na manhã desta terça-feira, 22, a Chanel desfilou sua coleção de alta-costura para o verão 2019 no Grand Palais, em Paris. No entanto, um detalhe além das roupas chamou a atenção do público: pela primeira vez em mais de 30 anos como diretor criativo da grife, Karl Lagerfeld não esteve presente para cumprimentar os convidados ao final da apresentação.

Um comunicado lido no alto-falante revelou que Lagerfeld estava se sentindo cansado, por isso pediu para que Virginie Viard, diretora do estúdio de criação, lhe representasse no encerramento do desfile.

A coleção foi desenhada pelo próprio Karl Lagerfeld e foi inspirada no século 18. Aos 85 anos, Lagerfeld atua como diretor criativo da grife desde 1983.

Clique aqui

adblock ativo