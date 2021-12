Kanye West ganha vaquinha online para quitar dívida

Kanye West ganhou o apoio de alguns fãs que criaram uma vaquinha online para ajudá-lo. O rapper diz ter dívidas somando 53 milhões de dólares (R$ 211 milhões). Jeremy Piatt usou o site de financiamento coletivo GoFundMe para quitar a dívida.

Criada há dois dias, a página já tem a participação de mais de 40 pessoas. "Claro que ele é pessoalmente rico e pode comprar peles e casas para sua família, mas, sem a nossa ajuda, o verdadeiro gênio de Kanye West não pode ser realizado", diz o texto.

Na última segunda-feira, 15, Kanye West pediu que o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, investisse 1 bilhão de dólares em suas ideias conceituais. O músico também afirmou que as pessoas não dão dinheiro a "artistas reais" como ele, mas em vez disso abrem escolas na África. Nem Zuckerberg nem Page possuem contas verificadas no Twitter.

Casado com a estrela de reality shows Kim Kardashian, Kanye West tem colocado dezenas de milhões de dólares em sua marca de moda. De acordo com o site Business Insider, sua mais recente linha de roupas está vendendo sobretudos e jaquetas de alta qualidade por valores de até 3 mil a 4 mil dólares. Só as calças de moletom de Kanye custam 510 dólares.

