Justin Timberlake mantém sonoridade na 2ª parte de trabalho

Para os americanos, ter visão 20/20 é enxergar bem. Nesta fase da carreira, Justin Timberlake vê além e propõe uma estética visual e musical mais madura com The 20/20 Experience, disco lançado em duas partes.

A primeira parte da "experiência" foi mostrada em março, com o lançamento da parte um. No final de setembro, saiu o The 20/20 Experience - 2 of 2, que traz 11 faixas inéditas que não entraram na primeira remessa, dando continuidade à mistura dançante de pop e R&B.

Timberlake é um dos cantores mais aclamados pelo showbiss atualmente. Em show no Brasil, no mês de setembro durante o Rock in Rio, o público pôde conferir ao vivo a proposta deste novo trabalho. Além de cantar e dançar, ele performou em ótima sintonia com a The Tennessee Kids, sua banda suporte.

Composta por 15 músicos, a banda foi responsável por encorpar as canções ao vivo.



Parte 2

Com a mesma pegada do primeiro álbum, as canções da segunda parte são longas (algumas têm mais de oito minutos e podem causar estranhamento), e também exploram diversas sonoridades, sem deixar de lado a produção sofisticada.

As músicas agitadas marcam presença na maioria das faixas (apenas You Got It On e Not a Bad Thing são baladas românticas). Em True Blood, TKO e Take Back the Night, por exemplo, funk, hip-hop, R&B e batidas que remetem ao disco dos anos 70 são trazidas à tona e contagiam.

As participações de Jay Z (na música Murder) e Drake (em Cabaret) também são uma novidade nesta continuação. The 20/20 Experience 1 e 2 são resultado da parceria de sucesso entre Timberlake e Timbaland (como no álbum FutureSex/LoveSounds, de 2006).

O primeiro CD já foi número 1 em sete rankings da Nielsen SoundScan e vendeu mais de três milhões de cópias mundialmente. Este número deve aumentar consideravelmente com a chegada da parte dois nas lojas, que também promete alcançar o topo das paradas.

