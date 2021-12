O cantor Justin Bieber chamou atenção nesta quarta-feira, 26, ao ir a uma balada chamada Taboo em Manchester, Inglaterra. Apesar de entrar no local como um convidado normal, ele subiu ao lado do DJ e cantou duas de suas novas músicas para o público presente no local.

"Ele estava com cerca de 20 pessoas e alguns dos jogadores do time de hóquei de Manchester, com quem estava passeando durante a tarde em Altrincham. Ao invés de apenas ir para a área VIP, ele estava festejando com as pessoas e pulou para a cabine do DJ para tocar duas novas faixas. O cantor foi embora logo após às 3h da manhã, pela saída de emergência", informou uma fonte ao The Sun.

Estadão Conteúdo Justin Bieber vai a balada e canta música inédita

adblock ativo