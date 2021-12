Justin Bieber se envolve em batida de carro em Los Angeles

O cantor Justin Bieber passou por um susto na noite dessa sexta-feira, 23, ao se envolver numa batida de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tanto ele quanto o motorista do outro veículo não ficaram feridos.

O cantor dirigia pela Sunset Boulevard por volta das 21h quando foi atingido na parte de trás de seu carro por outro veículo, disse o TMZ. O portal ainda informou que agentes da polícia foram ao local, mas não fizeram nenhum relatório de ocorrência.

Uma internauta postou um vídeo no Twitter que mostra Justin conversando com o outro motorista. "Acabei de ver Justin Bieber batendo o carro. Essa é a epítome de morar em Los Angeles. Justin, eu te amo e espero que esteja bem", escreveu.

just watched Justin Bieber get into a car crash. this is the epitome of living in LA. i love u and hope ur ok @justinbieber pic.twitter.com/AHUIethRw9