Justin Bieber confirma shows no Rio e SP em novembro

O cantor Justin Bieber confirmou nesta quinta-feira, 06, em sua página no Facebook que fará dois shows da sua "Believe Tour" no Brasil em novembro, o primeiro na Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 2, e o segundo, na Praça da Apoteose, no dia 3, no Rio de Janeiro. A última vez que o cantor se apresentou no Brasil foi em outubro de 2011, em São Paulo e Rio.

A legião de "beliebers", como são chamados seus fãs, já começou a se preparar. Um grupo tuitou ontem: "SP: 149 dias para o show. RJ: 150 dias para o show". Bieber tem 19 anos e é um dos maiores astros juvenis do mundo. Além do Brasil, deverá passar também por outros países da região como Argentina, Paraguai, Colômbia, Equador e Chile.

O cantor vive seu momento "rebelde", com ficha policial, separação tumultuada da ex (Selena Gomez), brigas com fotógrafos e anúncio de que irá ao espaço em 2014. Promotores de shows ouvidos pela reportagem, como a T4F, não confirmaram a turnê. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo