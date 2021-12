Justiça volta a proibir shows na Arena Fonte Nova

A Justiça voltou a proibir a realização de shows na Arena Fonte Nova, em Salvador. A decisão é do juiz Mário Soares Caymmi Gomes, titular da 8ª Vara de Fazenda Pública de Salvador, o mesmo que na semana passada determinou o cancelamento de eventos musicais, corte de energia do estádio, cordão de isolamento feito pela Polícia Militar e prisão do presidente da Fonte Nova Negócios e Participações, Marcos Lessa.

O jurídico da Arena chegou a conseguir suspender a decisão do magistrado na última sexta-feira, 8, quando o juiz do plantão judiciário Mário Albiani Alves Júnior emitiu liminar revertendo as determinações do colega.

Na ocasião, ele argumentou que não foi apresentada prova de que os shows programados vão descumprir os limites de ruído da Lei Municipal (5.354/1998). O magistrado também ressaltou que o Ministério Público e os órgãos municipais não acusam o espaço de causar poluição sonora.

Mas o juiz Mário Soares Caymmi Gomes voltou a emitir liminar, divulgada no Diário de Justiça desta segunda-feira, 11, proibindo a realização de shows no espaço.

O magistrado argumentou que o colega do plantão interpretou de forma errada os fatos e a decisão emitida por ele estava equivocada, já que tinha liberado a realização de eventos musicais "havendo apenas determinações para que fossem respeitados os limites estabelecidos pela Lei Municipal". Ele ressaltou que a Arena não apresentou prova que fez o tratamento acústico necessário.

O juiz ainda determinou que os shows só poderão ser realizados após emissão de laudo técnico pela Sucom, provando que o espaço pode "acomodar evento não esportivo respeitando os limites previstos em lei para ruído".

O magistrado também solicitou que o órgão municipal casse, de imediato, os alvarás emitidos para o empreendimento realizar shows no local.

Ele também ordenou a prisão em flagrante do secretário da Sucom, Silvio Pinheiro, caso fique provado que ele "não adotou providências para coibir o evento e, pior, caso tenha ele expedido qualquer alvará com essa finalidade". Nesse caso, o magistrado também estipulou a detenção do presidente da Fonte Nova Negócios e Participações, Marcos Lessa.

Em contato com o Portal A TARDE por meio de sua assessoria, a Sucom confirmou que foi notificada nesta segunda e vai obedecer a determinação, proibindo a realização de eventos não esportivos no local, até que a Justiça se posicione novamente.

A Sucom ressalta, no entanto, que estava obedecendo os limites sonoros estabelecidos pela Lei Municipal 5.354/1998, de 70 decibéis das 7h às 22h e de 60 decibéis das 22h às 7h.

Agenda cancelada

Com isso, os ensaios da banda Estakazero, que aconteceriam nesta sexta, 15, e no dia 22, foram suspensos. A banda já teve uma outra apresentação cancelada na semana passada por conta da primeira decisão judicial.

O show de Skank e Sinara - que estava agendado para este sábado, 16, e faz parte do projeto "Som na Fonte" - também foi suspenso. A assessoria da Arena disse que pretende recorrer da decisão judicial.

