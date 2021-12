Justiça vai leiloar 450 camas e 5 elevadores do Othon

Os turistas que planejam se hospedar no Bahia Othon Palace Hotel, em Ondina, durante a Copa do Mundo, correm o risco de não encontrar camas nos quartos para dormir. Arriscam ainda ter que escalar os andares mais altos de escada. É que a Justiça do Trabalho determinou, no Diário Oficial de quinta, 23, que 424 camas e cinco elevadores do prédio, além de outros bens, sejam levados a leilão para saldar dívida trabalhista. O leilão, marcado para o dia 12/3, pode se estender, caso não haja interessados, para 2/4. Embora no processo não caiba mais recursos, ainda há chance da rede salvar estes bens. É que a Justiça marcou uma audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 28. Embora a direção do hotel tenha recebido o auto de penhora e avaliação no dia 8 de maio de 2012, não houve acordo entre as partes e a situação chegou até o leilão dos bens. Luís Marques, diretor geral do hotel, informou, através de sua assessoria, que estes são processos antigos e que ainda serão julgados em março.

Caos na Barra

As constantes mudanças de trânsito na Barra têm causado gigantescos engarrafamentos nas ruas do bairro. Desprevenidos, os motoristas têm se sentido perdidos quando precisam trafegar naquela área. Cada dia, uma rua é fechada e o trânsito desviado. Na última quarta-feira, a situação ficou crítica. Os agentes da Transalvador, que deveriam orientar os condutores, pareciam mais perdidos que os incautos motoristas.

Bahiatursa

Fernando Ferrero deverá ser nomeado no próximo dia 31 como presidente da Bahiatursa. O nome dele vem sendo cotado para o cargo desde a saída de Emília Silva, em 2011. Isso nunca se concretizou porque o ex-secretário de Turismo, Domingos Leonelli, acumulou a função. Agora com Pedro Galvão na pasta, a nomeação é dada como certa.

Daniel & Daniela

Daniel Boaventura é quem vai fazer o grande concerto de encerramento da próxima edição do Festival Arte do Sagrado, que acontece na Semana Santa. A festa este ano acontece na Arena Fonte Nova, onde será, inclusive, encenado o espetáculo da Paixão de Cristo. Quem deverá dividir o palco com o artista é a cantora Daniela Mercury.

Agora vai

Quando abriu o Red River Café, há cerca de oito meses, Alexandre Paupério havia acabado de assumir cargo de secretário municipal de gestão. Daí preferir colocar a mulher, Lílian, na linha de frente do negócio. Um ano depois, com as "casas" organizadas, resolveu curtir mais o espaço. Quarta última, foi o anfitrião de almoço para lançar cardápio musical do espaço.

Prestígio

E Alexandre Paupério está com moral no Palácio Tomé de Souza. É no seu Red River que o patrão ACM Neto vai receber os 200 convidados do seu aniversário neste domingoã, com feijoada e show da Filhos de Jorge.

A volta de Dadá

A quituteira Dadá está preparando a volta de sua tradicional feijoada. Desta vez, a festa deverá ser mais modesta do que no tempo em que ela chegava carregada numa liteira por quatro jovens desnudos. O evento acontece no dia 8/2, no Armazém, em Vilas do Atlântico.

Olho grande

A China não anda mesmo brincando em serviço. Mal foi anunciada a privatização do Centro de Convenções e o grupo asiático Pico Global já mandou um emissário entrar de sola na disputa pelo controle, não deste espaço apenas, mas do Centro de Ilhéus também.

Baile de Máscaras

O Sheraton Hotel da Bahia está preparando, na surdina, um super Baile de Máscaras para agitar as prévias do Carnaval. O baile vai acontecer uma semana antes do Rei Momo receber as chaves da cidade. A ideia é resgatar o luxo e o glamour dos bailes do passado.

