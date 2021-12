Justiça emite prisão do filho de Eduardo Coutinho

A justiça do Rio de Janeiro decretou, no início da tarde desta segunda-feira, 3, a prisão preventiva de Daniel Coutinho, filho do cineasta Eduardo Coutinho, apontado como responsável pela morte do diretor.

Em entrevista ao portal UOL, o diretor da Divisão de Homicídio do Estado, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, confirmou a informação. "Diante de tudo que apuramos e tudo que chegou ao inquérito policial, Daniel é o autor dessa tragédia familiar", explicou.

Daniel, de 41 anos, está internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul da cidade, sob custódia da polícia.

Preso em flagrante, Daniel deve responder pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, por também ferir sua mãe, Maria das Dores Coutinho, de 62 anos. Ela segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no mesmo hospital que o filho, e seu estado de saúde é considerado grave.

Maria levou cinco facadas: duas nos seios e três no abdômen, tendo o fígado perfurado.

O corpo de Eduardo Coutinho está sendo velado desde as 10h, na Capela 3 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. O enterro está marcado para acontecer as 16h.

