Jussara Silveira vai apresentar novo show em Salvador

Jussara Silveira vai apresentar o Salvador o show "Sorrir e Cantar como Bahia - A nova velha guarda do samba da Bahia" sexta, 16, e sábado, 17, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, do Sheraton da Bahia.

A mineira criada na Bahia vai mostrar composições que vão de Assis Valente a jovens compositores, como Moreno Veloso, J. Velloso, Paquito, passando por Luiz Ariston, Cézar Mendes, Capinan, Roque Ferreira, Batatinha, Ederaldo Gentil e Dorival Caymmi.

O couvert do show custa R$ 70 e está à venda no local.

