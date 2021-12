Juliana Ribeiro e Nelson Rufino falam de samba no Conversando com Sua História

O samba e a identidade baiana serão os assuntos abordados na próxima edição do Conversando com a sua História, que acontece segunda-feira, 5, às 17h, na Biblioteca Pública dos Barris. Os convidados para essa edição serão os sambistas baianos Juliana Ribeiro e Nelson Rufino. O evento é gratuito.

Com a temática “O Samba da Minha Terra: música e identidade baiana”,os dois palestrantes participantes irão abordar o assunto baseados no que descobriram ao longo de suas carreiras, além do que vivenciaram crescendo na cidade de Salvador.

adblock ativo