Juliana Paes está pensando em ser mãe

A atriz Juliana Paes disse que já está pensando em ser mãe. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal 'O Globo', ela parou de fumar há sete dias e voltou à academia porque quer ficar ainda mais saudável caso fique grávida este ano.







Casada há pouco mais de um ano com o empresário Carlos Eduardo, Juliana contou que desde que a novela 'Caminho das Índias' acabou os amigos e familiares estão cobrando o primogênito. "Eu e o Dudu estamos pensando, calma, gente. Mas caso isso aconteça, quero preparar o corpitcho", brincou a atriz.









