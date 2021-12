Juliana Paes e Paola Oliveira serão rivais em "Girassol"

De volta à televisão na próxima novela das 18h da Rede Globo, Juliana Paes será rival de Paola Oliveira em "Girassol". As informações são do Canal Zap. No folhetim de Walter Negrão, que vai suceder "Escrito nas Estrelas", ela interpreta Stela, uma jovem que vai disputar o amor de Solano com Manoela, que será vivida por Paola.

