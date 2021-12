Juliana Paes deixa maternidade dois dias após dar à luz

Dois dias após dar à luz Pedro, seu primeiro filho, a atriz Juliana Paes recebeu alta na manhã deste sábado, 18, da maternidade Perinatal da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo informações do site Ego. A atriz e o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, posaram para fotos e sorriram na saída do hospital.

Ao site Ego, a médica que assitiu o parto, Elizabeth Martins, disse que mamãe e bebê passam bem. Elizabeth também contou que o pai de Pedro, o empresário Carlos Eduardo Baptista, acompanhou a atriz em todos os momentos. O bebê nasceu na última quinta-feira, 16, às 13h48, pesando 3,6 kg e com 53 centímetros.







"Ele esteve presente no parto, o tempo todo ao lado dela. Chorou muito, não tem como não chorar, né?. Já até deu banho no bebê. Eles estão muito felizes. O bebê é lindo, branquinho e cabeludo", disse.









A médica afirmou ainda que Juliana tentou o parto normal até o fim, mas acabou se submetendo a uma cesariana.

