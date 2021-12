Juliana Paes apresenta reality show para cabeleireiros no GNT

Grávida de quatro meses de um menino, Juliana Paes comandará um reality show no Canal GNT em setembro, segundo informações da coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta segunda-feira, 19, na Folha de S. Paulo. O programa, intitulado "Por um Fio", levará ao ar uma disputa entre cabeleireiros.

Além da nova atração, a atriz finaliza as gravações de um filme nos Estados Unidos, dirigido por Márcio Garcia, com quem trabalhou na sua última novela “Caminho das Índias”. Em "Bed and breakfast", a atriz vai protagonizar uma comédia que começa com o recebimento de uma herança no Brasil e acaba em um romance em Hollywood.

No longa, a brasileira, que pela primeira vez filma nos Estados Unidos, faz par romântico com Dean Cain, conhecido por interpretar o personagem de Super-Homem para uma série de televisão americana na década de 90. "Bed and breakfast", filme brasileiro com locações no Brasil e EUA, ainda não tem data para estrear.

