Julia Bosco encontra o pop e o eletrônico em novo disco

Em 2014, Julia Bosco montou um show com repertório totalmente novo. Deixou de lado as músicas do seu álbum de estreia, Tempo (2012), e mergulhou em novas referências."Comecei a cantar outros compositores, como Emerson Leal, Gisele de Santi. Também busquei sonoridades diferentes", diz a cantora e compositora carioca.

A semente de Dance Com Seu Inimigo, disco lançado em julho, já estava, então, plantada. "Não conseguia defender bem criativamente o anterior. Precisava fazer algo que conseguisse trabalhar. Fui juntando a galera, o repertório e os parceiros. Mas o amadurecimento da ideia ocorreu, de fato, quando convidei o Donatinho para a produção".

A partir disso, Julia mergulhou na elaboração do álbum. Mais pop e eletrônico, forte influência do produtor, Dance Com Seu Inimigo abre frescos caminhos para a cantora no universo sonoro. Filha de João Bosco, ela iniciou a trajetória na música depois dos 30 anos, quando saiu do emprego em uma multinacional de petróleo.

Nas parcerias, percorreu e misturou sons do Brasil para além do Rio de Janeiro: Juliana Sinimbú e Dona Onete (Pará), Tulipa Ruiz (São Paulo), Gisele de Santi (Rio Grande do Sul), Emerson Leal e Marcela Bellas (Bahia), Gustavo Macacko (Minas Gerais), entre outros.

"Fiz essa amarra e foi muito importante, porque eles trazem referências diversas, mas tem um ponto em comum no texto. Eu faço letra e contei com o som que gosto deles", afirma.

A primeira faixa (com Macacko e Donatinho), homônima, pode ser considerada um resumo prévio, tanto no som como na letra, do que é o trabalho. Começa com sintetizadores e beats em evidência, até entrar a canção, que aborda, nas palavras da artista, os "enfrentamentos da vida, o não deixar vencer por qualquer fator limitador, seja uma situação individual ou uma conjuntura política complicada, como a que vivemos atualmente".

O álbum segue com Tanguloso (com Donatinho), um tango pop dramático de versos coloquiais e diretos: "Eu preciso te comer / Eu preciso saciar a fome". "É um contraponto entre letra e melodia. Tem esse modo de falar e, ao mesmo tempo, é um tango, uma música tão sofisticada e tradicional", explica.

A terceira, Maçã Última, foi um presente de Gisele de Santi, enquanto Volume é assinada por um coletivo de compositores, formado por Ana Clara Horta, Gabriel Pondé, João Bernardo, Miguel Jorge). "Donatinho também teve um papel muito importante nessa música, ela mudou completamente", conta Julia.

Os pontos mais altos da obra são as faixas Quem Me Passa o Coração (com Juliana Sinimbú e Marcela Bellas), que na gravação tem participação certeira de Tulipa Ruiz, e Pra Gozar (com Emerson Leal). Nelas, Julia consegue unir com eflúvio letra, arranjo marcado por sintetizadores e canto. Convencem na interpretação, de modos distintos. A primeira, dançante e direta, a segunda, singela e profunda.

Completando as (boas) escolhas estéticas, a cantora regravou a pré-tropicalista e kaótica Vampiro, de Jorge Mautner. Decisão corajosa, levando em conta as monumentais versões de Caetano e do próprio autor, e Julia dá conta. Com esse repertório, como dizem por aqui, ela, enfim, chega chegando.

