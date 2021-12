Juíza fixa pensão Sthefany Brito em 20% dos ganhos de Alexandre Pato

A juíza Maria Cristina de Brito Lima decidiu nesta quarta-feira, 14, que Sthefany Brito, 23 anos, terá 20% sobre os ganhos e contratos firmados por Alexandre Pato, 20 anos. Segundo informações do site 'Terra', a quantia estipulada é referente aos alimentos provisórios da atriz - Quantia que ela receberá para garantir o seu sustento até o processo for julgado. A decisão é por tempo indeterminado, mas poderá ser alterada após o julgamento do processo de separação.









