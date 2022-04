Judeu, Silvio Santos diz que família quer convertê-lo

O apresentador Silvio Santos, que é judeu, disse durante gravação do seu programa que ao ar neste domingo, 13, que sua mulher Íris, e as filhas, todas evangélicas, vivem querendo convertê-lo.

"Eu sou o único judeu na minha casa. Eles querem me convencer, mas eu não posso. Eu tenho um pacto com Deus, não posso. Eu dou tanta sorte que Deus me abraçou, me beijou e me pegou no colo", comentou o apresentador durante o "Jogo dos Pontinhos".

O "Programa Silvio Santos" vai ao ar na SBT, a partir das 20h.