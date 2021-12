Juca Chaves traz a Salvador show com críticas a política

O compositor, músico e humorista Juca Chaves sempre teve um olhar crítico sobre a política brasileira (basta lembrar que chegou a ser exilado na época da ditadura por incomodar ao regime). De volta ao país, nunca deixou de manifestar suas opiniões através de espetáculos, músicas e entrevistas públicas.

Quem acompanha sua trajetória ou quem nunca conheceu a verve satírica e o humor refinado de Juca tem oportunidade de conferir sábado, 23, e domingo, 24, às 20 horas, no Teatro Módulo, o espetáculo Juca Chaves — Em Ritmo de Lava-Jato.

A fórmula que vem dando certo é a mesma: Juca apresenta modinhas, conta piadas (sofisticadas) e mostra sátira refinada sobre os bastidores do poder. Sempre com elegância.

Modinhas

Com 77 anos de idade e 62 de carreira, o menestrel entrega que no espetáculo ele cantará as modinhas A Cúmplice (em homenagem à esposa Iara), Sentir-se Jovem e Adoção sem Preconceito (Juca tem duas filhas adotadas, Maria Clara e Maria Morena, atualmente adolescentes). "Conto piadas, mas não são vulgares. Meu humor é inglês", destaca Juca Chaves, que não se assume como humorista.

"Gosto mesmo é da sátira política e da sátira social!", afirma, acrescentando: "O Brasil é um país cheio de complexo de inferioridade". E sobre a crise brasileira, Juca? "Nós vamos ter que nos recuperar, mas não acho justo o povo brasileiro pagar a dívida de quem roubou. Não aprovo o aumento de impostos", complementa.

Juca Chaves, que vive na Bahia há muito tempo, aproveita para clamar melhorias no bairro de Itapuã. "O prefeito tem feito muitas obras e eu espero que Itapuã não seja esquecido na sua administração", afirma o compositor carioca.

Carreira

A trajetória do artista será mostrada no espetáculo para lembrar aos mais jovens a carreira de Juca, que tem formação em música erudita e começou a compor ainda na infância.

"Será exibido um pequeno filme sobre a minha trajetória artística e aí começa efetivamente o espetáculo, que dura 1 hora e 20 minutos", acrescenta, afirmando que no filme ele faz sátiras a diversos presidentes do país.

Famoso pelo bordão "Ajude o Juquinha a comer seu caviar", Juca Chaves é um defensor da música clássica e se ressente com a falta de programas na televisão com orquestras sinfônicas.



Para Juca Chaves, há muito ainda o que se fazer para a cultura. "O problema não é local, é nacional", enfatiza. A TARDE procura saber o que tira Juca do eixo e descobre que é a impontualidade. "Sou pontual e às vezes sofro por isto", diz.

