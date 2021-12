Juazeiro inicia Carnaval fora de época pela primeira vez

A cidade de Juazeiro (a 500 km de Salvador) encontra-se em festa deste a noite desta quarta-feira, 27, quando foi aberta a programação do Carnaval 2010. O município, que sempre realizava as festividades carnavalescas antes da data oficial, em fevereiro, pela primeira vez realiza o festejo no mês de maio.

Para dar início à festa, o Rei Momo, Flávio Henrique, e a Rainha do Carnaval, Gliêda Mendes, desfilaram em um trio elétrico por volta das 21 horas desta quarta, em pleno circuito. Eles receberam das mãos do prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho, as chaves da cidade. Com isso, oficialmente, o reinado da alegria foi instituído e o cortejo de foliões, contagiados pelo clima de diversão, ocupou o circuito oficial, a Avenida Adolfo Viana.

Em seguida, os desfiles de blocos e trios elétricos arrastaram os foliões da concentração, acompanhando as atrações até a orla fluvial, onde ficam os principais camarotes. Entre as atrações da noite, os destaques foram os grupos Harmonia do Samba, Xexéu e Banda, TH, Saia Rodada, com o Bloco Opass, Saiddy Bamba, com o Bloco Batata, Sérgio do Forró, Alan Cleber e Super Seea.

A folia vai se estender até o domingo, quando deverão ter passado pela avenida mais de 80 mil pessoas, entre o circuito oficial da festa e o palco alternativo.

Ivete homenageada - Mesmo com toda a alegria da abertura do Carnaval – agora com cara de micareta – muitos foliões aguardam mesmo com ansiedade a noite desta sexta, 28, quando haverá a apresentação da maior homenageada da festa: a cantora Ivete Sangalo, uma das maiores celebridades nascidas em Juazeiro e que completou ontem seus 38 anos. Ela vai para a rua comemorar com seus conterrâneos, anônimos e famosos, como a BBB Anamara, que volta à sua terra natal para participar da festa.

adblock ativo