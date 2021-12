Ju Moraes lança CD ao vivo gravado no Parque da Cidade

Ju Moraes lançou nesta segunda-feira, através das plataformas digitias, o álbum "Sabor Brasileiro", gravado no Parque da Cidade, em Salvador.

O CD “Sabor Brasileiro” tem nove músicas autorais e três inéditas, além da faixa homônima, gravada com o Harmonia do Samba e recentemente lançada. Cada detalhe desse projeto foi pensado com muito carinho e cuidado, e o resultado final não poderia ser diferente: ficou incrível! Estou apaixonada por tudo! Espero que vocês também gostem!”, conta Ju.

Confira abaixo o clipe da primeira música de trabalho do disco

