Ju Moraes grava CD no Parque da Cidade

Ju Moraes vai homenagear o samba neste domingo, 4, às 11h, com um show especial no Parque da Cidade. "Vai ser um show incrível! Cada detalhe desse projeto foi pensando com muito carinho e cuidado. Tenho certeza que será uma manhã de domingo muito bonita, para amigos, namorados e toda a família sambar junto!”, revelou Ju.

O show é gratuito e terá no repertório músicas novas, regravações e pitadas do samba com o eletrônico, incluindo a guitarra baiana, para, segundo a cantora, "soar moderno, sem perder a tradição".

