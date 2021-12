Ju Moraes e Tuca Fernandes inauguram casa de shows

Ju Moraes e Tuca Fernandes são algumas das atrações da inauguração do Villa Urbana Club, no município de Lauro de Freitas, Km 7, Estrada do Coco. A festa será neste sábado, 12, a partir das 21h. A banda As Nandas também vai se apresentar.

A casa, de 1.900 metros quadrados, tem capacidade para 2.500 pessoas e áreas com camarotes, lounges, sala vip, camarins, salão principal, estrutura de palco, iluminação e sonorização fixa, além de estacionamento. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos nos balcões de ingressos da Ticketmix e no aplicativo Partiu Balada.

