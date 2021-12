Jovens de Saramandaia se apresentam no Circo Picolino

A Escola de Circo Picolino receberá nos seus palcos o Grupo Cultural Arte Consciente, Organização Não Governamental do bairro da Saramandaia, nos espetáculos dos dias 8 e 9 de dezembro. As crianças e jovens da ONG apresentarão neste fim de semana números artísticos com a temática da capoeira. A programação faz parte do projeto "Viva o Circo", que comemora o fim do ciclo com espetáculos temáticos, envolvendo todos os alunos da Escola de Circo Picolino na elaboração dos números.

A percussão da Banda Arte Consciente abrirá o evento, que terá no seu espetáculo números de tecido, malabares, perna de pau, monociclo, maculelê, puxador de rede, cama elástica, acrobacia e de samba de roda. Os números serão divididos em cinco espetáculos, com duração de 45 minutos. Cerca de 60 crianças participarão da apresentação da ONG, que desde 2003 oferece atividades artísticas e esportivas para os moradores da localidade.

A organização também teve seu projeto "Saramandaia: a Arte Consciente da Cultura e Educação Circense" contemplado pelo Edital Setorial de Circos da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e pelo Prêmio Funarte Petrobras Carequinha de Estímulo ao Circo/2012. Ainda em 2012, oito jovens da instituição foram aprovados na audição da Escola de Circo Picolino e outros dois estão participando do espetáculo "Guerreiro", em cartaz também no Picolino. Em 2013, seis integrantes da organização serão capacitados como monitores e se tornarão aptos a dar aula.

Arte com consciência - O Grupo Cultural Arte Consciente é uma organização sem fins lucrativos que vê nas atividades artísticas e esportivas um meio de educar jovens e estimular seu espírito crítico e cidadão, para que eles possam se profissionalizar e lutar por transformações em sua comunidade - já que Saramandaia conta com condições precárias de opções culturais e nas áreas de educação e saúde. Para participar das atividades da organização, é preciso estar matriculado na escola.

O trabalho da ONG foi reconhecido em 2010 com o Prêmio ODM - que incentiva projetos que contribuam para o cumprimento dos Objetivos do Milênio, estabelecido em 2010 pela Organização das Nações Unidas, de olho em questões como a erradicação da fome, educação, igualdade entre sexos, mortalidade infantil, saúde e meio ambiente.

