Jout Jout, Kéfera e outros youtubers são convidados da Bienal do Livro 2016

A 24ª edição da Bienal Internacional do Livro em São Paulo, que será realizada entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro, terá como novidade a participação de autores que começaram no Youtube ou que são influenciadores digitais.

Entre os convidados estão a youtuber Kéfera Buchmann, que vai falar sobre seu primeiro livro "Muito Mais que 5inco Minutos", e as autoras juvenis Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet, que são conhecidas por textos em blogs e nas redes sociais, numa roda de conversa sobre o livro "Um Ano Inesquecível", que reúne contos feitos pelas quatro escritoras.

Além disso, a Bienal vai levar aos participantes um bate-papo com os youtubers Jout Jout, PC Siqueira e o jornalista Alexandre Matias sobre seus livros ("PC Siqueira Está Morto", de Siqueira e Matias, e "Tá Todo Mundo Mal", de Jout Jout) e sobre assuntos do dia a dia.

Depois das rodas de conversa, os autores vão receber fãs para uma tarde de autógrafos. Para isso, é preciso pegar uma senha no site da Bienal do Livro de São Paulo. O evento será realizado no Pavilhão de Exposições do Anhembi e os ingressos, que custam de R$ 20 a R$ 25, já estão disponíveis para venda no site do evento.

