Jota Velloso e Walmir Lima participam de show de Juliana Ribeiro

Juliana Ribeiro receberá Jota Velloso e Walmir Lima em show realizado no dia 23 de outubro, a partir das 21h, no palco da Praça Tereza Batista, no Pelourinho. A apresentação faz parte do projeto Cantando com os Compositores, que já contou com as presenças de Mateus Aleluia e Walter Queiroz, no último sábado, no mesmo local.

O espetáculo reunirá sembas, lundu, jongos e batuques e contará ainda com sucessos de Carmem Miranda e Leci Brandão. “A minha pesquisa é sobre esses ritmos que propiciaram a formação do samba que temos hoje. Eu trago isso para o palco, por que é o lugar de direito dessas manifestações”, conta Juliana.

Na sua participação, Walmir, dentre outras canções, mostrará “Ilha de Maré”, sucesso em 1974 e que se tornou uma das composições mais importantes da sua carreira. Jota Velloso também promete fazer uma apresentação baseada nas suas músicas mais conhecidas no show, cujo projeto foi contemplado no edital Tô no Pelô,

Os interessados em conferir a apresentação devem levar dois pacotes de leite em pó. Todo o produto arrecadado será doado para instituições carentes da capital baiana.

| Serviço |



Show de Juliana Ribeiro

Onde: Praça Tereza Batista, no Pelourinho

Quando: 23 de outubro (sábado), a partir das 21h

Quanto: dois pacotes de leite em pó

