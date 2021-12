Jota Quest apresenta na Argentina seu 1º disco em espanhol

A banda Jota Quest apresentará, na próxima semana, seu primeiro disco em espanhol durante um show em Buenos Aires, informou nesta terça-feira (17) o grupo em seu site. "Dia 22 de agosto, o Jota Quest embarca rumo à Argentina para dar o pontapé inicial no lançamento do seu primeiro CD em espanhol", diz a banda em comunicado.



"Começaremos com uma apresentação no The Roxy Clube em Buenos Aires, onde vamos apresentar pela primeira vez as canções do disco", continua a nota.

