Jose posa para Paparazzo

A primeira eliminada do Big Brother Brasil (BBB10), a ex-miss Joseane, posou para o site Paparazzo. A sister fez as fotos acompanhadas do namorado, o lutador de jiu jitsu Márcio Gardenal, com quem ela diz que quer casar.

A ex-BBB 3 e 10 fez caras, bocas e muitos olhares sensuais para os flashes do Paparazzo. Ela diz que um olhar forte é sua arma para seduzir.





adblock ativo