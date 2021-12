José Loreto fará personagem sedutor e com pouca roupa

A Globo tem, cada vez mais, aproveitado seu elenco de atores em programas que não estão ligados à dramaturgia da emissora. Nessa movimentação, quem consegue se dividir entre os dois campos acaba sempre sentindo que está em vantagem, já que amplia suas possibilidades de atuação.

É o caso de José Loreto, que atualmente dá expediente no picante Amor & Sexo, nas noites de sábado. Quando terminarem as gravações, no final deste mês, nada de férias: ele é um dos nomes confirmados na próxima novela das 19h, Haja Coração, prevista para estrear em maio, no lugar de Totalmente Demais.

"Já vimos figurino e caracterização. E, individualmente, estou buscando algumas referências e até dei sugestões. Por enquanto, estão comprando as minhas ideias", comemora o ator carioca, de 31 anos.

No folhetim assinado por Daniel Ortiz, Loreto dará vida ao ambicioso Adônis. O autor se inspira em Sassaricando, exibida pela Globo em 1987 e escrita por Silvio de Abreu, supervisor de texto de Daniel neste trabalho. O personagem existia na obra original e era interpretado por Rômulo Arantes. Ele é irmão de Apolo (Malvino Salvador), um dos principais papéis masculinos do folhetim.

Na história, os dois são caminhoneiros, mas Adônis tem vergonha de ser pobre e vive tentando melhorar de vida. Mesmo que isso signifique ter atitudes condenáveis. "O que ele quer é se dar bem, custe o que custar. Rola um conflito bem forte por conta desse complexo dele, de não aceitar sua verdadeira condição social", adianta Loreto.

É justamente essa característica uma das que mais chamam a atenção do intérprete. Como a trama é da faixa das 19h e cercada de figuras cômicas entre seus personagens, já se espera um tom de comédia. Mas isso, pelo visto, não vale como regra para todos os atores.

"Nos primeiros capítulos que chegaram para eu ler, percebi uma energia até um pouco mais dramática. Não sei se era assim na primeira versão, mas não parece que eu tenha muitas sequências de humor com o Adônis", avalia.

Cenas na internet

A graça pode até não ser um dos trunfos de Adônis, mas a sedução certamente será. Tanto que Loreto é direto ao ser questionado a respeito do figurino de seu personagem. "Quase nenhum", entrega. Adônis estará, na maior parte do tempo, com regatas ou sem camisa e, por baixo, coberto por shorts curtos. Uma situação que não incomoda o ator.

"Talvez eu ficasse preocupado se fosse sempre assim. Mas não é isso que acontece. Então, levo na boa, até porque essas pessoas existem; alguém vai ter de representá-las na TV", minimiza.

Nascido em 1984, Loreto tem pouquíssimas recordações de Sassaricando. Só lembra de imagens que viu em quadros de memória do Vídeo Show e muito pouco do período em que a novela foi exibida no Vale a Pena Ver de Novo, em 1990, quando ainda tinha 6 anos de idade.

O ator buscou cenas na internet depois que foi convidado para o papel, mas não pretende se inspirar em nada do que viu. "Estamos construindo uma nova história, não se trata de um remake", explica.

adblock ativo