O jornalista Kaio Cézar pediu demissão durante transmissão ao vivo no programa Globo Esporte no último sábado, 16. O pedido foi feito durante a passagem de créditos no final do programa, transimitido pela TV Verdes Mares.

"O Globo Esporte vai ficando por aqui. Quero dizer que eu também fico porque neste momento, eu estou pedindo demissão do Sistema Verdes Mares. Não abro mão do respeito, nem da dignidade pra estar em lugar nenhum. Um abraço", concluiu. Confira.

Da Redação | Foto: Divulgação Jornalista de esporte pede demissão durante programa e emissora se posiciona

Segundo o portal, O POVO online, em nota, o Sistema Verdes Mares (SVM) afirmou que foi surpreendido pelo pedido de demissão do jornalista. "Diante da repercussão do fato, o Sistema Verdes Mares esclarece que desconhece os motivos da decisão do apresentador e que vai tratar o assunto internamente, pelos canais adequados, como é prática na empresa. Reitera, ainda, que rege toda a atividade desde a sua fundação, há quase 50 anos, pela correção ética, por valores morais e pelo diálogo", diz a nota.

