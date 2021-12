Jorge Vercillo faz show neste sábado no Armazém Hall

O cantor Jorge Vercillo vai se apresentar neste sábado, 11, a partir das 22h, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico.

No repertório, o cantor vai apresentar musicas como: 'Fênix', 'Ela Une Todas as Coisas', 'Que Nem Maré' e 'Monalisa', que pretendem embalar a noite dos casais na vespera do Dia dos Namorados.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 120 e podem ser adquiridos no local e nos balcões de ingressos dos principais shoppings.

adblock ativo