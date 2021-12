Jorge Vercillo é uma das atrações do final de semana em Salvador

Jorge Vercillo é uma das atrações musicais deste final de semana em Salvador. O cantor, que fará cinco shows em diferentes cidades baianas neste mês, apresenta-se neste domingo, 17, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), a partir das 19 horas. O músico mostrará as novidades do álbum D.N.A. (Sony Music), seu oitavo álbum de estúdio.



Além das canções do novo trabalho, sucessos que marcaram a carreira do cantor e compositor não devem ficar de fora da apresentação, como “Monalisa”, “Vela de Acender, Vela de Navegar”, “Signo de Ar” e “Ela Une Todas as Coisas”, dentre outros. Os ingressos devem ser adquiridos nas bilheterias do teatro e custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

Estakazero faz temporada de ensaios juninos até o dia 3 de junho, no Bahia Café Hall

A quarta edição dos ensaios juninos da banda de forró será realizada até o dia 3 de junho, sempre com show de abertura da Cangaia de Jegue. Até o encerramento do projeto, a Estakazero contará com participações especiais de outras bandas e artistas.



Sábado - Para quem gosta de reggae, uma boa opção é a festa Bob Marley Day, que faz tributo em homenagem aos 30 anos de morte do Rei do Reggae e reúne grandes nomes nacionais e internacionais do e gênero, como Groundation, Steel Pulse, Rebelution, Ponto de Equilíbrio, Tribo De Jah e Edson Gomes.



O evento acontece neste sábado, 16, a partir das 19 horas, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Os bilhetes são comercializados a R$ 35 (pista), R$ 50 (casadinha), R$ 50 e R$ 90 (camarote open bar).



No dia seguinte, quem faz show em Salvador é o Parangolé. O grupo de pagode grava seu segundo DVD com as participações de Sorriso Maroto, Revelação, Rapina, Shake Stylle, Caldeirão, Os Barões e Saiddy Bamba no Wet'n Wild, na Avenida Paralela. Os ingressos custam R$ 60 e R$ 30 (pista), R$ 120 e R$ 60 (camarote), R$ 50 (pista-casadinha) e R$ 100 (camarote-casadinha).

